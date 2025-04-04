Фитолампа: помощник для рассады или маркетинговая уловка

Яркое фиолетовое свечение из окна весной — верный знак: кто-то выращивает рассаду под фитолампой. Но действительно ли она нужна каждому дачнику?
Фитолампы излучают свет в спектре, близком к солнечному. Синий цвет помогает росту листьев, красный — прорастанию и цветению. Но идеальных ламп не бывает, и к выбору стоит подходить с умом:
Для рассады подойдёт биколор или лампа полного спектра
Оптимальные длины волн — синий: 440-450 нм, красный: 650-660 нм
Выращиваете на стеллажах? Берите линейную лампу. Немного растений — подойдёт настольный светильник. Слишком низкая установка лампы может сжечь рассаду.
Вы выращиваете томаты, перец, баклажаны, капусту
Семена посеяны в январе-феврале
Окна выходят на север, или часто пасмурно
Температура в комнате выше нормы
Ростки вытягиваются и клонятся к свету
Идеально — подсвечивать 14-16 часов в сутки, особенно первые 10 дней после всходов. Без этого стебель вытягивается, а корень слабнет.
Сейте позже — когда световой день 12+ часов
Используйте отражатели из фольги
Выбирайте ранние сорта, не требующие досвечивания
Переваливайте рассаду, а не пикируйте
Поверните горшочки на 180° — растение выровняется
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