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Фитолампа: помощник для рассады или маркетинговая уловка

1:37
Садоводство

Яркое фиолетовое свечение из окна весной — верный знак: кто-то выращивает рассаду под фитолампой. Но действительно ли она нужна каждому дачнику?

Рассада под фитолампой
Фото: flickr.com by Violaine Martin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Рассада под фитолампой

Что делает фитолампа

Фитолампы излучают свет в спектре, близком к солнечному. Синий цвет помогает росту листьев, красный — прорастанию и цветению. Но идеальных ламп не бывает, и к выбору стоит подходить с умом:

  • Для рассады подойдёт биколор или лампа полного спектра

  • Оптимальные длины волн — синий: 440-450 нм, красный: 650-660 нм

Выращиваете на стеллажах? Берите линейную лампу. Немного растений — подойдёт настольный светильник. Слишком низкая установка лампы может сжечь рассаду.

Когда фитолампа реально нужна:

  • Вы выращиваете томаты, перец, баклажаны, капусту

  • Семена посеяны в январе-феврале

  • Окна выходят на север, или часто пасмурно

  • Температура в комнате выше нормы

  • Ростки вытягиваются и клонятся к свету

Идеально — подсвечивать 14-16 часов в сутки, особенно первые 10 дней после всходов. Без этого стебель вытягивается, а корень слабнет.

А если нет лампы

  • Сейте позже — когда световой день 12+ часов

  • Используйте отражатели из фольги

  • Выбирайте ранние сорта, не требующие досвечивания

  • Переваливайте рассаду, а не пикируйте

  • Поверните горшочки на 180° — растение выровняется

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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