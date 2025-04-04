Фитолампа: помощник для рассады или маркетинговая уловка

1:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Яркое фиолетовое свечение из окна весной — верный знак: кто-то выращивает рассаду под фитолампой. Но действительно ли она нужна каждому дачнику?

Фото: flickr.com by Violaine Martin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Рассада под фитолампой

Что делает фитолампа

Фитолампы излучают свет в спектре, близком к солнечному. Синий цвет помогает росту листьев, красный — прорастанию и цветению. Но идеальных ламп не бывает, и к выбору стоит подходить с умом:

Для рассады подойдёт биколор или лампа полного спектра

Оптимальные длины волн — синий: 440-450 нм, красный: 650-660 нм

Выращиваете на стеллажах? Берите линейную лампу. Немного растений — подойдёт настольный светильник. Слишком низкая установка лампы может сжечь рассаду.

Когда фитолампа реально нужна:

Вы выращиваете томаты, перец, баклажаны, капусту

Семена посеяны в январе-феврале

Окна выходят на север, или часто пасмурно

Температура в комнате выше нормы

Ростки вытягиваются и клонятся к свету

Идеально — подсвечивать 14-16 часов в сутки, особенно первые 10 дней после всходов. Без этого стебель вытягивается, а корень слабнет.

А если нет лампы