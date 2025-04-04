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Белый дом раскрыл секрет: вот почему торговых пошлин против России не будет

1:03
Экономика

Белый дом объяснил отсутствие новых пошлин против России тем, что между двумя странами практически не осталось значимой торговли — санкции уже сделали своё дело.

перевозки
Фото: unsplash.com by chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
перевозки

По словам пресс-секретаря Кэролайн Ливитт, в этом просто нет необходимости, так как существующие ограничения уже фактически обнулили экономические отношения.

Тем не менее, издание Axios указывает на некоторую противоречивость: США продолжают торговать с Россией больше, чем с такими государствами, как Бруней или Маврикий, которые при этом попали под американские тарифы. А также — даже с отдалёнными и малонаселёнными территориями вроде Токелау или Шпицбергена.

В ответ на это Ливитт дала понять, что исключать дальнейшие меры всё ещё рано — Россия может столкнуться с новыми санкциями, если Белый дом сочтёт это необходимым.

То есть пошлины — не приоритетный инструмент в данном случае, но в арсенале всё ещё остаются более жёсткие меры давления.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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