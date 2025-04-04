Нужно просто любить: уехавшая от мужа Саша Савельева рассказала, как можно спасти брак

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Бывшая солистка группы "Фабрика" Саша Савельева состоит в браке с актёром Кириллом Сафоновым уже 15 лет. Пара проживала в Израиле, но Саша периодически приезжала в Москву.

Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Саша Савельева и Кирилл Сафронов

В настоящее время Саша Савельева снова приехала в Москву с сыном Леоном. Саша остановилась у мамы. Вокруг этого события стали ходить слухи, что брак распадается. Саша не стала комментировать свой приезд в Москву. Она высказала мнение, что спустя время двое любящих друг друга человека могут перестать быть привлекательными друг для друга.

"Чтобы остаться привлекательными друг для друга на протяжении долгого времени, нужно, во-первых, просто любить. Желание любить порождает всю остальную работу над собой и над отношениями. Вы сохраните их на долгие годы, если будете готовы и гибки", — написала певица в личном блоге.

Уточнения

Алекса́ндра Влади́мировна (Са́ша) Саве́льева (род. 25 декабря 1983, Москва, СССР) — российская певица, бывшая солистка поп-группы «Фабрика» (2002—2019), образованной в 2002 году на проекте «Фабрика звёзд-1».



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