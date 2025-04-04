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Фрукты и кофе против шума в ушах: неожиданная находка

1:32
Здоровье

Постоянный звон или гул в ушах — одно из самых изматывающих ощущений. Но теперь у страдающих тиннитусом появился шанс на облегчение. Учёные из Великобритании выяснили: определённые продукты могут заметно снизить проявления шума в ушах. Исследование опубликовано в журнале BMJ Open.

Мигрень
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мигрень

Ушам легче: какие продукты могут помочь при шуме в голове

Исследование показало, что регулярное включение в рацион четырёх простых продуктов может значительно повлиять на выраженность симптомов тиннитуса:

  • Фрукты - снижают риск на 35%
  • Пищевые волокна - на 9%
  • Молочные продукты - на 17%
  • Кофеин - на 10%

Да, вопреки распространённому мнению, кофе может быть не врагом, а союзником.

Почему это может помогать

Учёные предполагают, что дело в противовоспалительном и антиоксидантном эффекте этих продуктов. Они благотворно влияют на кровоснабжение и нервные ткани, что, в свою очередь, может снижать чувствительность к шумам.

"Речь не о чудесном исцелении, а о диетической поддержке, которая способна облегчить симптомы", — подчёркивают авторы исследования.

Но не всё так однозначно

Исследование носит корреляционный характер, то есть пока нельзя говорить о прямой причинно-следственной связи. Это не повод бросаться за молоком и фруктами в аптечном режиме — а вот добавить их в рацион точно не повредит, особенно если вы страдаете от тиннитуса.

Уточнения

Тинни́тус - звон или шум в ушах без внешнего акустического стимула.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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