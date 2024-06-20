Семин считает, что менеджмент "Зенита" работает на высочайшем уровне: продают дороже

Тренер Семин похвалил работу менеджмента "Зенита"

1:13 Your browser does not support the audio element. Спорт

Тренер Юрий Семин поделился своим мнением о деятельности "Зенита" на трансферном рынке.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В интервью изданию "Спорт-Экспресс" специалист заметил, что усиление "Зенита" в последнее время говорит о том, что у клуба может не быть серьёзных конкурентов. Однако Семин также подчеркнул, что в футболе всегда существует конкуренция.

Тренер похвалил работу "Зенита" в сфере трансферов. Он подчеркнул, что клуб грамотно инвестирует деньги в приобретение игроков и имеет возможность их успешно продавать за более высокую стоимость.

"Там грамотно поступают. Если покупают игрока за серьезные деньги, то потом продают за большую сумму. Помните, говорили, что питерцы слишком много потратили на Малкома. Но ведь они и продали его дороже! О чем это говорит? Менеджмент "Зенита" работает на высочайшем уровне", — сказал Семин.

Семин отметил, что эта стратегия говорит о высоком профессионализме управления в клубе. Он подчеркнул, что "Зенит" следует правильной модели, сфокусированной на умной трате средств и получении прибыли в будущем.