Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России проверят изготовителей "готовой еды" на продажу
Эксперты предложили способ обнаружения инопланетных варп-двигателей
Чем обработать смородину от вредителей в июне?
"Рособрнадзор" будет усиливать контроль за знанием русского языка мигрантами
Handelsblatt: Шольц намеревался заключить тайную сделку с США по "Северному потоку-2"
Николай Басков показал фото с отдыха: "Обожаю, когда всё включено"
Ветеринары рассказали, как помочь кошке в жару
Как восстановить ногти после удаления шеллака: рекомендации для укрепления
В России в полную силу заработала система "Антифишинг"
Семин считает, что менеджмент "Зенита" работает на высочайшем уровне: продают дороже

Тренер Семин похвалил работу менеджмента "Зенита"

1:13
Спорт

Тренер Юрий Семин поделился своим мнением о деятельности "Зенита" на трансферном рынке.

Тренер Семин похвалил работу менеджмента "Зенита"
Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В интервью изданию "Спорт-Экспресс" специалист заметил, что усиление "Зенита" в последнее время говорит о том, что у клуба может не быть серьёзных конкурентов. Однако Семин также подчеркнул, что в футболе всегда существует конкуренция.

Тренер похвалил работу "Зенита" в сфере трансферов. Он подчеркнул, что клуб грамотно инвестирует деньги в приобретение игроков и имеет возможность их успешно продавать за более высокую стоимость.

"Там грамотно поступают. Если покупают игрока за серьезные деньги, то потом продают за большую сумму. Помните, говорили, что питерцы слишком много потратили на Малкома. Но ведь они и продали его дороже! О чем это говорит? Менеджмент "Зенита" работает на высочайшем уровне", — сказал Семин.

Семин отметил, что эта стратегия говорит о высоком профессионализме управления в клубе. Он подчеркнул, что "Зенит" следует правильной модели, сфокусированной на умной трате средств и получении прибыли в будущем.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Морковь активно пойдёт в рост: в июне обязательно полейте грядку этим раствором — первый шаг к хорошему урожаю

Такая подкормка поможет моркови хорошо расти и развиваться. Это первый шаг к хорошему урожаю.

Чем подкормить морковь в июне для повышения урожайности?
Не спешите удалять нижние листья помидоров: почему это вредно
Главная ошибка начинающих огородников: почему нельзя удалять нижние листья помидоров
Наступает момент истины. ЗРК С-500 "Прометей" на боевом дежурстве очень ждёт своих целей
Заряжаем перцы на рост: в июне проведите эту простую подкормку — плоды вырастут большими
Лидером по эмоциональной привязанности к человеку являются собаки Дмитрий Плотников Украинские стратеги не находят логики в наступлении ВС РФ на Торецк в "лоб" Любовь Степушова Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Сода - помощница опытных дачников: как использовать ее в компосте и при разжигании костра
Зоолог раскрыла породы собак, которые практически невозможно дрессировать
Когда и как правильно обрабатывать чеснок борной кислотой для максимального урожая
Когда и как правильно обрабатывать чеснок борной кислотой для максимального урожая
Последние материалы
Как восстановить ногти после удаления шеллака: рекомендации для укрепления
В России в полную силу заработала система "Антифишинг"
Тренер Семин похвалил работу менеджмента "Зенита"
Профессор Никифоров: ботокс-терапия может спровоцировать ботулизм
Ольга Сухарева сильно поссорилась с Агатой Муцениеце на съёмках "Тура с Иванушками"
Стали известны тайные махинации Шольца с США по "Северному потоку-2"
Россия и Вьетнам утвердили курс на стратегическое партнёрство
Семь рекомендаций дерматолога по уходу за жирной кожей в летний период
Голди Хоун призналась, что хочет снять фильм со своей знаменитой семьёй
Владимир Путин заявил, что основой для переговоров будут Стамбульские соглашения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников