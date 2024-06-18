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Булыкин выразил недовольство огромными зарплатами в "Зените": это портит российский футбол

Булыкин считает, что зарплата Глушенкова в "Зените" будет необоснованно высокой

2:16
Спорт

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался о крупных трансферах и высоких зарплатах в "Зените".

Булыкин считает, что зарплата Глушенкова в "Зените" будет необоснованно высокой
Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он подчеркнул, что прежде всего важно обратить внимание на размеры возможного заработка Максима Глушенкова, но отметил, что окончательная информация по этому вопросу должна быть у клуба или компании "Газпром". Булыкин также заявил, что для него главное — это выступления на футбольном поле, и он выразил сомнения в том, сможет ли Глушенков показать себя в "Зените" на таком высоком уровне.

"Что касается возможного заработка 1 млрд рублей Глушенковым в "Зените", по этому надо спрашивать у клуба или "Газпрома". Для чего нужны такие деньги? Я не думаю, что Глушенков что-то сильно поменяет и "Зенит" будет на голову выше, чем остальные команды. Конечно, это портит футбол, но "Зенит" со своим бюджетом может делать всё что хочет", — сказал Булыкин в разговоре с "Чемпионатом".

Относительно высоких зарплат в "Зените", Булыкин отметил, что это может негативно сказываться на российском футболе в целом и ведет к некоторой дисбалансированности. Однако, он признал, что благодаря своему бюджету, "Зенит" имеет возможность делать собственные финансовые решения.

Булыкин также выразил обеспокоенность о том, что в то время, когда российский футбол был временно исключен из международных соревнований, не было заметно прогресса в развитии молодых футболистов. Он отметил, что это время предоставило возможность для развития нового поколения игроков, но только некоторые клубы активно занимались этим, в то время как остальные продолжали придерживаться старых методов, думая исключительно о себе.

Булыкин заключил, что такие крупные суммы заработка, как ожидаемая зарплата Глушенкова, вполне могут носить нефутбольный характер, но окончательное решение по использованию этих средств принимает "Зенит" и "Газпром".

Он также отметил, что в это время, когда важно развивать молодежь и преодолевать завышенные зарплаты, наблюдается тенденция к увеличению зарплат в российском футболе, превышающих высоты топ-клубов в Европе.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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