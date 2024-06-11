Выяснилось, за какую сумму нападающий "Локомотива" Глушенков перейдёт в "Зенит"

Стала известна сумма трансфера Максима Глушенкова в петербургский клуб "Зенит".
Переход московского нападающего "Локомотива" Максима Глушенкова в "Зенит" в Санкт-Петербурге оценивается в €6 млн. Информацию об этом сообщил источник, близкий к ситуации, изданию "Чемпионат".
Глушенков является выпускником академии "Чертаново" и с 2023 года выступает за "Локомотив". В прошлом сезоне полузащитник 23 лет провел 38 матчей в различных турнирах, забив восемь голов и отдав 21 голевую передачу.
Действующий контракт футболиста с "Локомотивом" действует до 2026 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Глушенкова оценивается в €7,5 млн.
"Зенит" стал чемпионом России и обладателем Кубка страны в прошлом сезоне, выиграв Российскую Премьер-лигу шесть раз подряд.
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