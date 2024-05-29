Тарасова прокомментировала смену гражданства российскими спортсменами

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на решения некоторых российских атлетов сменить спортивное гражданство. Об этом пишет портал "РБ Спорт".
Она считает, что смена спортивного гражданства в нашей стране не является тенденцией.
"Никакой тенденции нет. Не нужно устраивать истерик вокруг смены гражданства спортсменами десятого эшелона, — заявила Татьяна Тарасова.
Ранее стало известно, что российские фигуристы — пара Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев собираются выступать за национальную сборную Узбекистана.
Российская фигуристка Алиса Овсянкина, в июле 2023 года встала в пару с французом Максимилианом Райе. В следующем сезоне она будет представлять Францию.
Ранее стало известно, что фигуристка Софья Титова тоже решила изменить спортивное гражданство.
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