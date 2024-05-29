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Тарасова прокомментировала смену гражданства российскими спортсменами

Тарасова : "Не нужно устраивать истерик из-за смены гражданства спортсменами"

0:59
Спорт

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на решения некоторых российских атлетов сменить спортивное гражданство. Об этом пишет портал "РБ Спорт".

Тарасова : "Не нужно устраивать истерик из-за смены гражданства спортсменами"
Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Она считает, что смена спортивного гражданства в нашей стране не является тенденцией.

"Никакой тенденции нет. Не нужно устраивать истерик вокруг смены гражданства спортсменами десятого эшелона, — заявила Татьяна Тарасова.

Ранее стало известно, что российские фигуристы — пара Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев собираются выступать за национальную сборную Узбекистана.

Российская фигуристка Алиса Овсянкина, в июле 2023 года встала в пару с французом Максимилианом Райе. В следующем сезоне она будет представлять Францию.

Ранее стало известно, что фигуристка Софья Титова тоже решила изменить спортивное гражданство.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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