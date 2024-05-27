Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актриса Кристина Асмус перенесла операцию и пожаловалась на "наговор бывших"
Дарья Митина: Милош Вучевич сделал заявление об Украине после визита Си Цзиньпина
У героини из "Маши и Медведя" есть реальный прототип
Ляйсан Утяшева снялась без обручального кольца и вызвала слухи о разводе
Зайнуллин: реальная инфляция в России в текущем году - 10%
Вот способы как повысить плодородие почвы
Боня познакомилась в Каннах со звездой турецкого сериала "Постучись в мою дверь"
Россиянам рассказали, что зуд и отёк места укуса мошкой являются признаком аллергии
Катар хочет стать альтернативой Турции и ОАЭ для богатых россиян
Добейтесь ровной осанки с помощью этого упражнения

Отжимания от стены: техника упражнения

1:35
Спорт

Правильная осанка играет огромную роль в нашей жизни, влияя на наше здоровье и общее самочувствие. Плохая осанка может привести к различным проблемам со здоровьем, таким как боли в спине, шее и головные боли. Она также может негативно сказываться на нашем дыхании, пищеварении и даже настроении.

Отжимания от стены

С помощью регулярных упражнений возможно добиться более прямой и ровной осанки. Одним из таких упражнений является отжимание от стены.

Кроме того, помните, что положение лопаток не меняется во время выполнения, что помогает улучшить осанку.

Инструкция по выполнению упражнения:

  • Положите ладони на стену на ширине плеч пальцами вверх и сведите лопатки вместе и опустите.
  • Сделайте полтора-два шага назад и встаньте на цыпочки. На вдохе медленно согните локти и прижмите предплечья к стене.
  • Убедитесь, что ваши лопатки не поднимаются вверх.
  • На выдохе оттолкнитесь ладонями тела от стены и выпрямите локти. Держите плечи и лопатки неподвижно.

Тренируйте трицепсы. Это мышца на задней стороне руки, которая отвечает за разгибание и плавное сгибание локтевого сустава.

Правильное исходное положение позволяет задействовать трицепс практически самостоятельно, не вовлекая в работу другие группы мышц.

Если же у вас слабые мышцы спины, вы не сможете удерживать лопатки в правильном положении.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Фикус Бенджамина начнёт выпускать листочки без остановки: раз в месяц подкормите растение этим средством — всего 1 ложка

Чтобы фикус Бенджамина порадовал отличным ростом, подкормите его этим средством.

Подкормка фикуса Бенджамина сахаром
Внесение компоста увеличит урожай чёрной смородины
Заряжаем чёрную смородину на щедрый урожай: вот что нужно внести под кусты в начале июня
Луковую муху прогоняю просто: готовлю простой раствор и опрыскиваю растения — о вредителе забываю
Толстянка быстро пойдёт в рост: подкормите её этим простым средством из аптеки — пышная крона обеспечена
Применение новых авиабомб в зоне боёв говорит о новом этапе СВО Дмитрий Плотников Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Кошачьи сигналы: почему ваш пушистик переворачивается на спину и что это значит
Клубника, которая лежит на земле, не будет гнить при созревании: воспользуйтесь этими лайфхаками
Появились первые всходы редиса: рассказываем, чем полить грядку для улучшения урожая
Появились первые всходы редиса: рассказываем, чем полить грядку для улучшения урожая
Последние материалы
Боня познакомилась в Каннах со звездой турецкого сериала "Постучись в мою дверь"
Россиянам рассказали, что зуд и отёк места укуса мошкой являются признаком аллергии
Дочь Брэда Питта Вивьен убрала фамилию отца из афиши мюзикла "Аутсайдеры"
Жители Александровки: "Дроны для нас — вместо будильника"
Onedio: в офисе Зеленского возмущены турпотоком в Крым
Макияж глаз, который подчёркивает возраст вместо красоты
Отжимания от стены: техника упражнения
Нельзя завещать разным наследникам участок и дом на нём, предупредил риелтор
Актёр Соловьёв собирается жениться в четвёртый раз на поклоннице
Катя Жужа рассказала о пережитых схватках в дорогом отеле Дональда Трампа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников