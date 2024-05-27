Добейтесь ровной осанки с помощью этого упражнения

Отжимания от стены: техника упражнения

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Правильная осанка играет огромную роль в нашей жизни, влияя на наше здоровье и общее самочувствие. Плохая осанка может привести к различным проблемам со здоровьем, таким как боли в спине, шее и головные боли. Она также может негативно сказываться на нашем дыхании, пищеварении и даже настроении.

Отжимания от стены

С помощью регулярных упражнений возможно добиться более прямой и ровной осанки. Одним из таких упражнений является отжимание от стены.

Кроме того, помните, что положение лопаток не меняется во время выполнения, что помогает улучшить осанку.

Инструкция по выполнению упражнения:

Положите ладони на стену на ширине плеч пальцами вверх и сведите лопатки вместе и опустите.

Сделайте полтора-два шага назад и встаньте на цыпочки. На вдохе медленно согните локти и прижмите предплечья к стене.

Убедитесь, что ваши лопатки не поднимаются вверх.

На выдохе оттолкнитесь ладонями тела от стены и выпрямите локти. Держите плечи и лопатки неподвижно.

Тренируйте трицепсы. Это мышца на задней стороне руки, которая отвечает за разгибание и плавное сгибание локтевого сустава.

Правильное исходное положение позволяет задействовать трицепс практически самостоятельно, не вовлекая в работу другие группы мышц.

Если же у вас слабые мышцы спины, вы не сможете удерживать лопатки в правильном положении.