Футболист Аршавин поддержал возможный переход Сафонова в ПСЖ

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Экс-игрок сборной России по футболу Андрей Аршавин прокомментировал возможный переход голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова во французский клуб "ПСЖ".

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"Нужно идти, не думая и не оглядываясь. Это суперкруто будет, если он перейдет", — сказал Андрей Аршавин в эфире телеканала "Матч ТВ".

Он добавил, что такой переход стал бы важным шагом для российского футбола.

Кроме того, Аршавин заявил, что считает Сафонова очень талантливым и сравнил его с Игорем Акинфеевым.

Контракт, который предложили вратарю "Краснодара", стоит 20 миллионов евро. Это делает его привлекательным и для самого французского клуба, и для"Краснодара". Руководители команд все еще ведут переговоры по поводу трансфера, однако стороны еще не согласовали все условия перехода Сафонова.