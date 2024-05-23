Футболист Аршавин поддержал возможный переход Сафонова в ПСЖ

Экс-игрок сборной России по футболу Андрей Аршавин прокомментировал возможный переход голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова во французский клуб "ПСЖ".
"Нужно идти, не думая и не оглядываясь. Это суперкруто будет, если он перейдет", — сказал Андрей Аршавин в эфире телеканала "Матч ТВ".
Он добавил, что такой переход стал бы важным шагом для российского футбола.
Кроме того, Аршавин заявил, что считает Сафонова очень талантливым и сравнил его с Игорем Акинфеевым.
Контракт, который предложили вратарю "Краснодара", стоит 20 миллионов евро. Это делает его привлекательным и для самого французского клуба, и для"Краснодара". Руководители команд все еще ведут переговоры по поводу трансфера, однако стороны еще не согласовали все условия перехода Сафонова.
Продолжительность жизни кошек во многом зависит от качества ухода.