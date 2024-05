Овечкин столкнулся с финансовыми проблемами: его счёт в РФ заблокирован из-за долга в 49 тысяч рублей

Известный российский хоккеист Александр Овечкин, капитан команды "Вашингтон Кэпиталз", столкнулся с некоторыми финансовыми проблемами в России.

Фото: commons.wikimedia.org by Pens Through My Lens is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International