Овечкин столкнулся с финансовыми проблемами: его счёт в РФ заблокирован из-за долга в 49 тысяч рублей

Известный российский хоккеист Александр Овечкин, капитан команды "Вашингтон Кэпиталз", столкнулся с некоторыми финансовыми проблемами в России.
По информации источника Mash, его банковский счет был заблокирован из-за задолженности в размере 49 093 рублей.
В России Овечкин также владеет международной хоккейной академией с его именем, а также компанией ООО "Русская Машина", которая занимается оптовой продажей продуктов.
ФНС провела проверку и приняла решение о блокировке счета ИП Овечкина.
"Как стало известно Mash, после проверки ФНС заблокировала счёт ИП Овечкина и направила решение об этом в банк", — говорится в посте.
Несмотря на эти финансовые проблемы в России, Овечкин продолжает показывать отличные результаты на ледовой арене. Он провёл успешный регулярный сезон в НХЛ, набрав 65 очков и забросив 31 шайбу.
Овечкин продолжает бороться за лидерство среди лучших снайперов НХЛ, сокращая отставание от рекорда Уэйна Гретцки. Т
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.