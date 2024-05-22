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Овечкин столкнулся с финансовыми проблемами: его счёт в РФ заблокирован из-за долга в 49 тысяч рублей

Банковский счёт Овечкина в России заблокирован по причине задолженности

1:12
Спорт

Известный российский хоккеист Александр Овечкин, капитан команды "Вашингтон Кэпиталз", столкнулся с некоторыми финансовыми проблемами в России.

Банковский счёт Овечкина в России заблокирован по причине задолженности
Фото: commons.wikimedia.org by Pens Through My Lens is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По информации источника Mash, его банковский счет был заблокирован из-за задолженности в размере 49 093 рублей.

В России Овечкин также владеет международной хоккейной академией с его именем, а также компанией ООО "Русская Машина", которая занимается оптовой продажей продуктов.

ФНС провела проверку и приняла решение о блокировке счета ИП Овечкина.

"Как стало известно Mash, после проверки ФНС заблокировала счёт ИП Овечкина и направила решение об этом в банк", — говорится в посте.

Несмотря на эти финансовые проблемы в России, Овечкин продолжает показывать отличные результаты на ледовой арене. Он провёл успешный регулярный сезон в НХЛ, набрав 65 очков и забросив 31 шайбу.

Овечкин продолжает бороться за лидерство среди лучших снайперов НХЛ, сокращая отставание от рекорда Уэйна Гретцки. Т

Вопрос Ребром - Александр Овечкин
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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