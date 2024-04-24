Хореограф Железняков назвал Туктамышеву "девчонкой-бойцом" и "исключением из правил"

Хореограф Железняков считает, что Туктамышева может вернуться в большой спорт

1:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известный хореограф фигурного катания Алексей Железняков поделился своим мнением относительно возможного возвращения Елизаветы Туктамышевой в профессиональный спорт.

Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Железняков отметил, что Туктамышева, являясь настоящим бойцом и исключением из правил, вполне способна вернуться в спорт и продолжить свою успешную карьеру.

Эксперт выразил уверенность в том, что после небольшой паузы Туктамышева сможет восстановиться и приступить к тренировкам с новыми силами и энтузиазмом.

"Елизавета ушла совсем недавно, к тому же она девчонка-боец. Можно сказать, что она исключение из правил. Она настоящий ветеран боевых действий фигурного катания! Я думаю, что она реально может вернуться. Покаталась, выдохнула, вернулась", — сказал Железняков, слова которого приводит Metaratings.ru.

В октябре 2023 года Туктамышева объявила о временном прекращении своей спортивной карьеры. В марте 2024 года она намекнула на возможное возвращение к большому спорту. Это вызвало интерес у её поклонников и специалистов в области фигурного катания, включая Железнякова.

Таким образом, Железняков выразил оптимистичное отношение к возможному возвращению Туктамышевой и полагает, что она вполне способна засиять на ледовой арене с новыми достижениями.

Елизавета Туктамышева - интервью «Фонтанке»: о жизни без фигурного катания и возвращении в спорт