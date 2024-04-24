Хореограф Железняков назвал Туктамышеву "девчонкой-бойцом" и "исключением из правил"

Известный хореограф фигурного катания Алексей Железняков поделился своим мнением относительно возможного возвращения Елизаветы Туктамышевой в профессиональный спорт.
Железняков отметил, что Туктамышева, являясь настоящим бойцом и исключением из правил, вполне способна вернуться в спорт и продолжить свою успешную карьеру.
Эксперт выразил уверенность в том, что после небольшой паузы Туктамышева сможет восстановиться и приступить к тренировкам с новыми силами и энтузиазмом.
"Елизавета ушла совсем недавно, к тому же она девчонка-боец. Можно сказать, что она исключение из правил. Она настоящий ветеран боевых действий фигурного катания! Я думаю, что она реально может вернуться. Покаталась, выдохнула, вернулась", — сказал Железняков, слова которого приводит Metaratings.ru.
В октябре 2023 года Туктамышева объявила о временном прекращении своей спортивной карьеры. В марте 2024 года она намекнула на возможное возвращение к большому спорту. Это вызвало интерес у её поклонников и специалистов в области фигурного катания, включая Железнякова.
Таким образом, Железняков выразил оптимистичное отношение к возможному возвращению Туктамышевой и полагает, что она вполне способна засиять на ледовой арене с новыми достижениями.
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