Если у вас часто болит спина во время выполнения определенных поз йоги, то вот упражнения, которыми их можно заменить

Чем можно заменить некоторые позы йоги, если они вызывают боль в спине

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Если вы используете йогу при болях в спине или любых других проблемах с опорно-двигательным аппаратом, она должна быть нацелена на эту часть тела в большей степени, чем на другие области. Однако йога — это не волшебное средство. Боль может быть вызвана и самим занятием йогой. Особенно, если вы выполняете упражнения неправильно. Давайте разберемся, как выполнять некоторые позы йоги правильно или чем их можно заменить:

Фото: flickr.com by Nicholas A. Tonelli is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Поворот в сторону.

Это еще одна поза, требующая подвижности грудного отдела позвоночника для выполнения скручивания наряду с задействованием кора. Главное — стараться сохранять положение крестца стабильным, чтобы не перекручивать поясницу.

Исправление: Поставьте одно колено на землю, чтобы обрести устойчивость. Повернитесь и сведите руки вместе. На вдохе удлиняйте позвоночник, а на выдохе сведите руки вместе и прижмите предплечье к голени, чтобы глубже войти в скручивание.

Сгибание из сидячего положения вперед.

Сгибания вперед растягивают подколенные сухожилия, но при неправильном выполнении сгибания вперед могут принести больше вреда, чем пользы.

Исправление: Сядьте прямо, ноги вместе. Напрягите четырехглавую мышцу (верхнюю часть бедер), чтобы удлинить подколенные сухожилия. Вы можете слегка согнуть ноги в коленях. Согните бедра, сохраняя при этом длинный позвоночник. Вы почувствуете растяжение в верхней части подколенных сухожилий, а не в нижней части спины.

Поза лодки.

Главная ошибка, которую иногда совершают люди, — это округление спины — как верхней, так и нижней. Это снижает активность сердечника и может повредить спину, если выполнять их чрезмерно.

Исправление: Вместо того, чтобы поднимать ноги, согните колени и дотроньтесь пальцами ног до земли или поставьте ступни ровно на коврик. Прогибайтесь через сидячие кости и удлиняйте позвоночник, подтягивая пупок, туловище и талию к средней линии для поддержки позвоночника. Подумайте о том, чтобы поднять грудину вверх.

Поза колеса.

Эта поза может сдавливать поясницу, если ученик не обладает вышеуказанными необходимыми для подвижности качествами и выполняет эту позу слишком быстро и слишком рано в своей практике. Прогибы назад, особенно такие полные, как поза колеса, следует отрабатывать постепенно.

Исправление: Вы все еще можете воспользоваться преимуществами прогибов назад в более щадящем варианте. Мостик с поддержкой — отличная альтернатива для удлинения нижней части спины. Поместите блок под крестец, расслабьтесь на спине, глубоко вдыхая в нижнюю часть живота и поясницу.

Поза плуга.

Если при выполнении вы не используете бандхи (спинные замки) для поддержки позвоночника и переносите вес на шею, а не на плечи, это может быть проблематично.

Исправление: Как и в позе моста с опорой, вы можете поместить блок под крестец и поднять ноги к небу или лечь на спину лицом к стене и упереться ногами в стену, чтобы получить такие преимущества, как растяжка поясницы, восстановление уровня энергии и улучшение кровообращения.

Поза трупа.

Это последний отдых в конце занятия йогой, чтобы дать время для интеграции, но если вы не привыкли лежать на жестком полу, это может быть неудобно.

Исправление: Лежа на спине, положите под голову небольшую подушку или свернутое одеяло, если хотите. Подложите под колени валик или свернутое одеяло, чтобы защитить поясницу. Вытяните поясницу и расслабьте таз и бедра. Положите руки вдоль туловища ладонями вверх.