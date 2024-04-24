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Никита Нагорный сказал, что те, кто планирует участвовать в Олимпиаде, должны хорошо обдумать свое решение

Нагорный сказал, россияне должны принять взвешенное решение об участии в Олимпиаде

1:34
Спорт

Никита Нагорный, который является олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике, считает, что россиянам, которые хотят выступать на Олимпиаде, нужно принять взвешенное решение.

Нагорный сказал, россияне должны принять взвешенное решение об участии в Олимпиаде
Фото: sportgymrus.ru by Официальный сайт Федерации спортивной гимнастики России is licensed under public domain

Напомним, что гимнасты из России могли получить разрешение на выступление на Олимпиаде, если получат нейтральный статус. Но они все коллективно приняли решение отказаться от участия в соревнованиях.

Нагорный сказал, что российские гимнасты с детства воспитаны так, что для них команда всегда стоит на первом месте. И если сборная приняла какое-то решение, то оно является общим. Если решили отказаться от соревнований, значит, не едет никто.

Нагорный отметил, что Владимир Путин не запрещал участие, а наоборот, сказал, что поддержит спортсменов, которые решат поехать на Олимпиаду. Но гимнаст считает, что лучше в таком случае вернуться с золотом, чем не поехать вообще. И если у спортсменов есть уверенность, что они победят на состязаниях, то участвовать стоит.

Нагорный также подчеркнул, что спортсмены должны всегда помнить о родной стране. Он сказал, что тем, кто уже является олимпийским чемпионом, легче принимать решение и отговаривать других от участия в соревнованиях. Но окончательное решение должны принимать сами атлеты и спортивные федерации. Гимнаст считает, что в таком случае ценнее будет результат, но он должен быть во имя родины в первую очередь.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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