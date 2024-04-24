Футболист Мартинес отмечал чемпионство "Интера" с фанатами до четырех утра

Аргентинский нападающий и капитан миланского "Интера" Лаутаро Мартинес отмечал чемпионство своей команды с размахом.
Он праздновал с болельщиками до четырех утра.
Портал "Чемпионат" пишет, что в конце матча 33-го тура Серии А с "Миланом "Интер" досрочно выиграл чемпионат Италии сезона-2023/2024. За пять матчей до окончания сезона клуб в отрыве от второго места аж на 17 очков. Исходя из этого другие итальянские команды упустили шанс догнать "Интер" в этом сезоне.
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