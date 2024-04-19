Компания "Телеспорт" имеет действующее соглашение с МОК на показ Олимпийский игр в Париже

В МОК рассказали, что российская компания "Телеспорт" имеет разрешение на телевещание Олимпиады-2024.
В сообщении сказано, что в 2019 году МОК заключил договор с АО TeleSport Group, который действует и по сегодняшний день. Этот контракт включает право на вещание Игр-2024.
Напомним, что раннее в МОК заявили, что приостанавливают реализацию разрешения на телевизионное вещание Олимпиады для организаций, которые базируются в РФ и Белоруссии.
Известно, что Петра Макаренко, который занимает пост гендиректора "Телеспорт груп", обвинили в воровстве в крупных размерах. Он находится под домашним арестом до начала мая.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.