Компания "Телеспорт" имеет действующее соглашение с МОК на показ Олимпийский игр в Париже

МОК сказал, что "Телеспорт" имеет права на показ Олимпиады в Париже

0:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

В МОК рассказали, что российская компания "Телеспорт" имеет разрешение на телевещание Олимпиады-2024.

Фото: commons.wikimedia.org by Chabe01 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В сообщении сказано, что в 2019 году МОК заключил договор с АО TeleSport Group, который действует и по сегодняшний день. Этот контракт включает право на вещание Игр-2024.

Напомним, что раннее в МОК заявили, что приостанавливают реализацию разрешения на телевизионное вещание Олимпиады для организаций, которые базируются в РФ и Белоруссии.

Известно, что Петра Макаренко, который занимает пост гендиректора "Телеспорт груп", обвинили в воровстве в крупных размерах. Он находится под домашним арестом до начала мая.