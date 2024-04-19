Упражнения на подвижность бёдер, которые стоит выполнять, если вы постоянно находитесь в сидячем положении

Плохая подвижность бедер почти всегда вызвана недостатком движений в сочетании с неправильной осанкой. Наше тело предназначено для определенных движений, и когда мы проводим большую часть дня сидя или сутулясь, возникает скованность и проблемы.
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Некоторые мышцы становятся сверхактивными, в то время как другие становятся слабыми и напряженными. Этот дисбаланс приводит к ограничению диапазона движений и снижению гибкости в тазобедренных суставах.
Давайте рассмотрим некоторые распространенные причины плохой подвижности бедер:
Слишком долгое сидение.
Повторяющиеся движения.
Слабые ягодичные мышцы.
Плохая осанка.
Чрезмерное травмирование.
Как можно повысить подвижность бедер?
Растяжка бедер 90/90.
Сядьте на пол и расположите ноги под углом 90 градусов: одну ногу перед собой снаружи от лодыжки и колена к полу, а другую ногу отведите в сторону так, чтобы внутренняя сторона лодыжки и колена упиралась в пол.
Держите грудь прямо и медленно наклоняйтесь вперед, опираясь на переднюю ногу, сохраняя прямую спину.
Задержите растяжку на 20 — 30 секунд, затем поменяйте ноги и повторите.
Растяжка грушевидной мышцы стоя.
Встаньте и перекиньте одну ногу через колено другой, образуя фигуру 4.
Медленно согните опорную ногу в приседе, сохраняя позвоночник прямым, а грудь приподнятой.
Слегка надавливайте на колено скрещенной ноги, чтобы усилить растяжку.
Задержитесь в этом положении на 20 — 30 секунд, прежде чем сменить ногу.
Контролируемые вращения тазобедренных суставов.
Встаньте рядом с устойчивой опорой, например, со стеной, чтобы сохранить равновесие.
Медленным контролируемым движением поднимите одно колено до уровня бедра, а затем поверните бедро наружу, отводя колено наружу.