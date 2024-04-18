Фигурист Артем Ковалев поделился, что восстановление идет хорошо и уже идет подготовка новых программ

Ковалев рассказал, что восстановление после травмы идет хорошо

1:01 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российские фигурист Артем Ковалев раскрыл, что за время тренировок он смог восстановить тройной аксель. Он также поделился, что на данный момент готовятся новые программы, но пока планов на следующий сезон, представления, как он пройдет, еще нет.

Фото: commons.wikimedia.org by Clément Bucco-Lechat is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Напомним вам, что осенью 2023 года спортсмен упал, выполняя четверной тулуп, и получил перелом ноги.

Ковалев рассказал, что на данный момент выздоровление его проходит достаточно хорошо. Были восстановлены тройные прыжки и аксель 3 с полуоборотом, а также ставятся новые программы. Ковалев сказал, что пока задумок о новом сезоне у него нет, просто идет работа в неторопливом, спокойном темпе.

Российскому фигуристу 20 лет. Он занял 5 место на российском чемпионате в сезоне 22/23. А прошлый сезон ему пришлось пропустить из-за полученной травмы.