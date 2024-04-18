Как правильно тренироваться на велотренажере и каких ошибок следует избегать во время занятий

Как профессионально заниматься на велотренажере?

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Велотренажер — один из самых лучших кардиотренажеров для похудения. Это высокоэффективный тренажер, ведь во время занятий можно слушать (или смотреть) свои любимые подкасты, и легко увеличить уровни сопротивления для дополнительного сжигания калорий.

Фото: flickr.com by dronepicr is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Но многие люди используют велотренажер неправильно, как с точки зрения настройки велосипеда (педали и высота сиденья), так и с точки зрения используемой техники (сутулость, слишком согнутые колени и т. д.). Давайте же разберемся, как им пользоваться профессионально.

Как настроить велотренажер для достижения успеха:

1. Сиденье.

Для начала встаньте на землю рядом с велосипедом. Положите руки на бедра и почувствуйте "тазовую кость”. Установите соответствующую высоту сиденья. Вы должны удобно ставить ноги на педали и почти полностью разгибать ноги при нажатии вниз. Так вы узнаете, что сиденье установлено правильно.

Некоторые велотренажеры также позволяют регулировать положение вперед и назад, а не только вверх и вниз. В этом случае вам нужно отрегулировать сиденье так, чтобы ваши ноги располагались по прямой линии от передней части колена до подушечки стопы, лежащей на педали в положении "9 часов".

2. Руль.

Сядьте на сиденье с прямой спиной и в вертикальном положении.

Поднимите руки прямо перед собой.

Наклоняйтесь вперед бедрами, сохраняя позвоночник нейтральным.

Продолжайте наклоняться вперед, пока ваши руки не возьмутся за руль.

Поднимайте или опускайте рули, пока не найдете подходящую настройку, и двигайте их вперед-назад по мере необходимости.

3. Педали.

Если вы катаетесь в обычной обуви, убедитесь, что подушечки ваших стоп находятся посередине педалей.

Если вы катаетесь в обуви с клипсами, положение клипсы будет определять положение вашей ноги.

Классическая форма велотренажера и ошибки в позе.

Ошибка 1. Округление спины.

Ошибка 2. Расслабление мышц спины.

Ошибка 3. Слишком сильно налегать на руль.

Ошибка 4. Вытягивание пальцев ног.

Ошибка 5. Раздвигание локтей.

Ошибка 6. Опускание головы.

Как пользоваться велотренажером как профессионал.

1. Ускорение.

Начните тренировку с меньшей скорости, чтобы разогреться, но как только разогреетесь, увеличивайте темп.

2. Увеличьте сопротивление.

Чтобы увеличить количество калорий, сжигаемых на велотренажере, вы можете увеличить сопротивление настолько, чтобы сделать тренировку сложной.

3. Поддерживайте хорошую частоту вращения.

В идеале вы никогда не должны кататься медленнее 60 оборотов в минуту. Это будет ваша частота "разминки”, достаточно мягкая, чтобы ваше тело разогрелось до нагрузки, не подвергая риску мышцы или суставы.

4. Правильное дыхание.

Это абсолютно необходимо — для всех кардиотренажеров, на самом деле!