Экс-футболист Бубнов отметил работу главного тренера ФК "Сочи" Роберта Морено

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Экс-футболист Александр Бубнов прокомментировал матч 24-го тура РПЛ "Сочи" — "Спартак". Он состоялся 13 апреля и завершился победой "Сочи".

Фото: Елена Галабаева

Бубнов отметил работу главного тренера клуба испанца Роберта Морено.

"По последним играм "Сочи" видно, что в команду пришёл тренер хорошего уровня. Морено смог быстро перестроить команду и подготовить её физически к весенней части чемпионата. Именно поэтому клуб сейчас регулярно набирает очки", — цитирует Бубнова "Чемпионат".

Он добавил, что тренер из Испании не опасается играть в три форварда даже против сильных игроков.