Российский боец ММА Царукян рассказал, что хотел сломать палец фанату до боя с Оливейрой

Боец ММА Царукян рассказал, что хотел сломать палец фанату до боя с Оливейрой

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Боец смешанных единоборств (ММА) из России Арман Царукян рассказал о конфликте с фанатом перед боем с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Фото: flickr.com by Eric Langley is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Кто-то из болельщиков показал мне средний палец. Я увидел его боковым зрением и захотел схватить и сломать этот палец, когда шел у октагону", — рассказал Царукян.

Портал "РБК Спорт" пишет, что боец ММК его напугал, замахнулся, чтобы он убежал.

"Я думаю, это никак не повлияло, а наоборот — подбодрило, подняло пульс. Такой мини-бой перед самим боем", — добавил спортсмен.

Напомним, что 14 апреля боец армянского происхождения выиграл бразильца Оливейру в претендентском бою в лёгком весе.