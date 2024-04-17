Российский боец ММА Царукян рассказал, что хотел сломать палец фанату до боя с Оливейрой

Боец смешанных единоборств (ММА) из России Арман Царукян рассказал о конфликте с фанатом перед боем с бразильцем Чарльзом Оливейрой.
"Кто-то из болельщиков показал мне средний палец. Я увидел его боковым зрением и захотел схватить и сломать этот палец, когда шел у октагону", — рассказал Царукян.
Портал "РБК Спорт" пишет, что боец ММК его напугал, замахнулся, чтобы он убежал.
"Я думаю, это никак не повлияло, а наоборот — подбодрило, подняло пульс. Такой мини-бой перед самим боем", — добавил спортсмен.
Напомним, что 14 апреля боец армянского происхождения выиграл бразильца Оливейру в претендентском бою в лёгком весе.