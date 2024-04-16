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Кафельников сообщил, что думает о четвёртом подряд поражении Андрея Рублёва на корте

Кафельников после четвёртого поражения Рублёва признал, что у "Андрея что-то не то"

1:09
Спорт

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников прокомментировал поражение российского теннисиста Андрея Рублёва от американца Брэндона Накашимы (4:6, 6:7 (6:8)) во втором круге турнира в Барселоне.

Кафельников после четвёртого поражения Рублёва признал, что у "Андрея что-то не то"
Фото: commons.wikimedia.org by Ausmor627 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Это поражение стало для россиянина уже четвёртым подряд.

Кафельников отметил, что у Рублева четыре поражения подряд, и результаты говорят сами за себя.

При этом олимпийский чемпион заметил, что не должен давать никаких рекомендаций Рублёву, поскольку тот — взрослый и опытный спортсмен, и должен самостоятельно решить, что ему делать дальше в этой ситуации.

"Видно, что что-то не то у Андрея. Можно говорить все, что угодно, но результаты говорят сами за себя. Я не должен давать никаких рекомендаций Рублёву. Андрей — взрослый парень и сам должен находить выход из этой ситуации", — сказал Кафельников в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Накашима прошёл в третий круг и встретится с победителем матча Томаса Мартина Этчеверри (Аргентина, 13) — Ника Хардта (Доминиканская Республика, Q).

Андрей Рублёв — самый талантливый теннисист России
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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