Чесноков раскритиковал игру Андрея Рублёва в последних матчах, назвав её "тусклой и блёклой"

Теннисист Чесноков считает, что игра Андрея Рублёва на последних турнирах "совершенно блёклая"

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известный теннисист, в прошлом финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков рассказал, что думает об игре россиянина Андрея Рублёва, которую он показывает в последнее время.

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Чесноков признал, что начало текущего сезона у Рублёва было хорошим, вспомнив про победу россиянина в Гонконге и выходе в 1/4 финала Australian Open. Однако потом, по мнению спортсмена, с Рублёвым что-то произошло.

"Затем с ним что-то случилось, и он перестал показывать высокие результаты, последние турниры в Америке он провел тускло, показывал совершенно блёклую игру", — сказал Чесноков, слова которого приводит ТАСС.

Он добавил, что такая игра, которую Рублёв показывает в последнее время, не позволит ему защитить свой титул на грунте Монте-Карло. С другой стороны, Рублёв обычно показывает хороший уровень именно на таком покрытии, поэтому есть вероятность, он в Монте-Карло российский теннисист наконец переломит ход событий в свою пользу.

Сейчас Рублёв расположился на 6 строке мирового рейтинга. Однако пока дольше четвертьфинала на турнирах "Большого шлема" ему пройти не удавалось.

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