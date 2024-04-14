Тренер рассказала, какие упражнения нужно делать для того, чтобы подтянуть живот

Тренер Бахтурина перечислила упражнения, которые помогут добиться плоского живота к лету

1:18 Your browser does not support the audio element. Спорт

Для подтягивания живота и получения красивой талии к лету необходимо выполнять эффективные упражнения на пресс. Об этом напомнила старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина.

Фото: wikimedia.org by Lukáš Daňko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Базовые упражнения, такие как скручивания и косые скручивания, помогают укрепить мышцы живота, сообщила тренер.

Однако есть и другие упражнения, которые следует включить в тренировки. Например, скручивание таза в планке на локтях. Эксперт рассказала, как его нужно выполнять.

"К стандартной планке на локтях можно добавить скручивание таза. Исходное положение: стоим на локтях в планке, живот подтянут, спина ровная. Далее начинайте плавно сворачивать таз в одну сторону и в другую, будто стремитесь коснуться бедром пола. Такое упражнение отлично включает в работу косые мышцы живота", — рассказала Бахтурина.

Хорошо подтягивают живот упражнение "русалка" в боковой планке, обратная планка и различные упражнения на коврике с подъемом ног, пишет Газета.Ru.

Также полезны упражнения на баланс и координацию. Важно учитывать, что для подтянутого плоского живота необходимо также работать с мышцами спины и сосредоточиться на соотношении жировой и мышечной ткани в организме, добавила эксперт.

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