Тренер Бахтурина: ширина талии определяется природой и значительно изменить её невозможно

У всех людей ширина талии определяется природой и значительно изменить её невозможно, считает старший тренер международной сети студий балета и растяжки Levita Акулина Бахтурина.
"Добиться осиной талии могут немногие девушки, у которых изначальное строение тела напоминает песочные часы. Это исключительно физиологическая предрасположенность", — рассказала тренер.
Акулина Бахтурина рассказала, что корсеты — это самый опасный метод добиться тонкой талии, потому что при использовании их на постоянной основе, мышцы спины и живота зажимаются и не включаются в работу так, как должны, пишет "Секрет фирмы”.
Нельзя добиться тонкой талии, если регулярно крутить обруч или прокачивать косые мышцы живота. Особенно, если во время упражнений использовать дополнительный вес.
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