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Тренер Бахтурина: ширина талии определяется природой и значительно изменить её невозможно

Тренер Бахтурина объяснила, что ширина талии определяется природой

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Здоровье

У всех людей ширина талии определяется природой и значительно изменить её невозможно, считает старший тренер международной сети студий балета и растяжки Levita Акулина Бахтурина.

Тренер Бахтурина объяснила, что ширина талии определяется природой
Фото: flickr.com by Брайан Холланд is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Добиться осиной талии могут немногие девушки, у которых изначальное строение тела напоминает песочные часы. Это исключительно физиологическая предрасположенность", — рассказала тренер.

Акулина Бахтурина рассказала, что корсеты — это самый опасный метод добиться тонкой талии, потому что при использовании их на постоянной основе, мышцы спины и живота зажимаются и не включаются в работу так, как должны, пишет "Секрет фирмы”.

Нельзя добиться тонкой талии, если регулярно крутить обруч или прокачивать косые мышцы живота. Особенно, если во время упражнений использовать дополнительный вес.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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