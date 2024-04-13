Тренер Бахтурина: ширина талии определяется природой и значительно изменить её невозможно

Тренер Бахтурина объяснила, что ширина талии определяется природой

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

У всех людей ширина талии определяется природой и значительно изменить её невозможно, считает старший тренер международной сети студий балета и растяжки Levita Акулина Бахтурина.

Фото: flickr.com by Брайан Холланд is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Добиться осиной талии могут немногие девушки, у которых изначальное строение тела напоминает песочные часы. Это исключительно физиологическая предрасположенность", — рассказала тренер.

Акулина Бахтурина рассказала, что корсеты — это самый опасный метод добиться тонкой талии, потому что при использовании их на постоянной основе, мышцы спины и живота зажимаются и не включаются в работу так, как должны, пишет "Секрет фирмы”.

Нельзя добиться тонкой талии, если регулярно крутить обруч или прокачивать косые мышцы живота. Особенно, если во время упражнений использовать дополнительный вес.