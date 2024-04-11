Дьяков навал Угальде "слишком переплаченным": "Где его откопали за такие деньги?"

Экс-футболист Дьяков считает, что Угальде вообще не оправдывает вложенные в него 13 млн евро

1:22 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший футболист второй команды московского "Спартака" Виталий Дьяков выразил своё мнения относительно Манфредо Угальде, нападающего красно-белых и сборной Коста-Рики.

Фото: commons.wikimedia.org by Jdmunacr is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Спортсмен считает, что Угальде, за которого были заплачены большие деньги, не справляется с ожиданиями и не оправдывает инвестиции в него.

Дьяков полагает, что игрок слишком переоценен, особенно учитывая сумму, которую пришлось отдать за его приобретение. Так, интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Угальде на рынке в € 8 млн.

"Угальде, которого взяли за баснословные деньги для нашего чемпионата, по тем матчам, которые сыграл, вообще не оправдывает ожидания и вложенные средства. Мне кажется, слишком переплаченный. Где его откопали за такие деньги?" — сказал Дьяков, которого цитирует "Евро-Футбол.Ру".

Дьяков добавил, что ещё мог бы понять, если бы Угальде обошёлся "Спартаку" в 3-4 миллиона евро. Однако те 13 миллионов евро, которые были за него отданы, Угальде явно не стоит, уверен Дьяков.

Угальде перешел в "Спартак" в январе текущего года из нидерландского клуба "Твенте" и подписал контракт до июня 2028 года. За "Спартак" он успел сыграть в шести матчах и забить один гол.