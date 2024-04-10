В Госдуме считают, что в футболе россиян допустят к международным стартам быстрее, чем в других видах спорта

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Депутат Свищев уверен, что глава УЕФА Чеферин хотел разрешить России участвовать в международных турнирах

1:36
Спорт

Госдепутат РФ Дмитрий Свищев реагирует на заявление президента УЕФА Александера Чеферина о том, что у него не было другого выхода, кроме как отстранить Россию от официальных международных соревнований.

Депутат Свищев уверен, что глава УЕФА Чеферин хотел разрешить России участвовать в международных турнирах
Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Свищев утверждает, что, вероятно, Чеферин был поставлен в такую ситуацию и что он на самом деле хотел допустить Россию до международных соревнований.

Парламентарий отметил, что УЕФА находилась в диалоге с РФС и Министерством спорта.

"У него (Чеферина), вероятно, не было выхода, потому что его поставили в такую ситуацию. Мы видели, что он реально хотел [допустить Россию до международных соревнований]. Мы видели, что УЕФА находится в диалоге с РФС и с Министерством спорта", — сказал Свищев в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Депутат добавил, что благодаря такой позиции Чеферина Россия имеет надежды на то, что в футболе её допустят к международным соревнованиям гораздо быстрее, чем в других видах спорта.

Свищев считает отношение к России предвзятым и утверждает, что Санкционное давление применяется в спорте, чтобы наказать Россию. Он сравнил ситуацию с конфликтом Израиля с Палестиной, где отношения и санкции разные.

В сентябре 2023 года Чеферин заявил, что российские клубы и сборные вернутся к соревнованиям только после окончания СВО. В это же время исполком УЕФА принял решение допустить молодёжные национальные команды России к соревнованиям под эгидой организации, но позже отказался от своих намерений из-за недовольства многих европейских стран.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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