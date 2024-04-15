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Тренинг по отжиманиям для укрепления и наращивания силы в руках. Упражнение на понедельник и вторник пятой недели

Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 5. Понедельник и вторник

1:57
Спорт

Этот 30-дневный тренинг по отжиманиям от пола сможет помочь вам укрепить почти всю верхнюю часть тела. Но для большей эффективности добавьте в свой план тренировок какие-либо упражнения на подтягивание или тягу на бицепс или трицепс. Это может поспособствовать большему наращиванию силы в вашем теле.

Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 5. Понедельник и вторник
Фото: wikimedia.org by PFC Charlie Chavez is licensed under Creative Commons CC0 License

День 29. Отжимания.

  • Встаньте на четвереньки, согнув колени и пальцы ног и соприкасаясь с полом. Ваши бедра должны быть выше колен. Ваши руки должны быть немного шире, чем на ширине плеч.
  • Возьмитесь за землю руками и поверните плечи наружу, чтобы задействовать мышцы лат.
  • Выпрямите ноги, чтобы оторвать колени от земли и принять положение планки. Ваши ноги должны быть на ширине бедер или чуть шире.
  • Предварительно напрягите плечи и бедра, задействуя мышцы кора. Сожмите квадрицепсы и ягодичные мышцы. Ваш подбородок должен оставаться подтянутым на протяжении всего движения, как если бы вы держали яйцо под подбородком. Все повторения следует начинать с этого положения.
  • Для движения вниз подтяните грудь к рукам, согнув локти. Ваши лопатки должны втягиваться, когда вы опускаетесь к земле.
  • Опускайте туловище до тех пор, пока плечи не окажутся на одном уровне со спиной. Ваши локти должны находиться под углом 45 градусов от тела, а запястья — под локтями.
  • Сделайте секундную паузу в конце движения.
  • Сохраняя равновесие, начните движение вверх, сжимая грудь и выпрямляя локти.
  • Ваши лопатки должны вытягиваться, когда вы выполняете толчок в верхней части движения.
  • Завершите повторение, напрягая грудь и трицепсы.

День 30. Отдых. Завершение тренинга.

Отдохните денек — вы справились с этим 30-дневным упражнением по отжиманию от пола. Теперь вы чувствуете силу в ваших руках?

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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