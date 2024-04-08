Уроженец Омска одновременно сыграл в США с 30 шахматистами

Омский шахматист Александр Иванов устроил удивительное шахматное состязание в Соединённых Штатах, проведя одновременную игру с 30 шахматистами.
Как пишет gorod55.ru, соревнования состоялись 30 марта в общественной библиотеке города Нашуа, штат Нью-Гэмпшир, по информации профсоюза Union Leader.
Александр Иванов, родившийся в Омске в 1956 году, получил звание мастера спорта в 1974 году и гроссмейстера в 1991 году. Он переехал в Соединённые Штаты в 1988 году, где и поселился и проживает по настоящее время.
Участвуя в составе американской шахматной команды, он представлял США на 35-й Шахматной Олимпиаде в словенском Бледе.
Организация подобного одновременного матча с таким большим количеством участников свидетельствует о высоком мастерстве Александра Иванова и его страсти к этой древней игре.
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