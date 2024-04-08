Уроженец Омска одновременно сыграл в США с 30 шахматистами

Гроссмейстер из Омска провёл сеанс одновременной игры с 30 шахматистами в США

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Омский шахматист Александр Иванов устроил удивительное шахматное состязание в Соединённых Штатах, проведя одновременную игру с 30 шахматистами.

Фото: commons.wikimedia.org by Bubba73 (talk), Jud McCranie is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Как пишет gorod55.ru, соревнования состоялись 30 марта в общественной библиотеке города Нашуа, штат Нью-Гэмпшир, по информации профсоюза Union Leader.

Александр Иванов, родившийся в Омске в 1956 году, получил звание мастера спорта в 1974 году и гроссмейстера в 1991 году. Он переехал в Соединённые Штаты в 1988 году, где и поселился и проживает по настоящее время.

Участвуя в составе американской шахматной команды, он представлял США на 35-й Шахматной Олимпиаде в словенском Бледе.

Организация подобного одновременного матча с таким большим количеством участников свидетельствует о высоком мастерстве Александра Иванова и его страсти к этой древней игре.