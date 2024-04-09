Тренер назвала эффективные упражнения c МФР-мячом

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Фитнес-тренер Виктория Мараховская рассказала об эффективных упражнениях c МФР-мячом. Они помогут снять отёки и улучшить работу мышц на силовых тренировках.

Фото: Елена Галабаева

По словам тренера, МФР-тренировки помогают снять напряжение, расслабить перенапряжённые мышцы. Без этого затрудняются движение лимфы и отток жидкости, затем появляются отёки.

Как сообщает портал "Чемпионат", для занятия нужен лишь массажный мяч. Альтернатива — мяч для тенниса, важно, чтобы он был не слишком мягкий.

Для начала встаньте спиной к стене, мяч расположите над лопаткой и упритесь в стену. Прокатывайте мышцу вдоль и поперёк.

Повторите на вторую сторону.

Также можно встать спиной к стене, мяч расположить между позвоночником и лопаткой. Ноги немного согните в коленях, это позволит удобнее прокатывать мяч, немного приседая и выталкивая себя вверх, не придётся вставать на носки в верхней точке. Прокатывайте мышцу мячом вверх-вниз, вдоль позвоночника. Сделайте на обе стороны.

Затем сядьте или встаньте, спину держите ровно, мяч возьмите в левую руку. Плечо правой руки расправлено, не заворачивайте его вовнутрь. Прокатывайте мячом правую грудную мышцу (избегая области молочной железы), надавливайте на мяч. Уделите особое внимание и задерживайтесь там, где есть дискомфорт. Дыхание спокойное, движения выполняем плавно, мягко. Повторите на другую сторону.