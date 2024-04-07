Коростелев рассказал, как ему удалось победить Большунова в горной гонке в Кировске

Лыжник Коростелев назвал себя горняком после своей победы в гонке в гору в Кировске

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Молодой лыжник Савелий Коростелев поделился своими мыслями о победе в гонке в гору, которая состоялась в Кировске в рамках финала Кубка России и тура "Большой Вудъявр".

Фото: vk.com/russianskiteam by Федерация лыжных гонок России is licensed under public domain

Коростелев отметил особенность этой гонки, в ходе которой впервые лыжники выступали на горнолыжной трассе. Он рассказал, что изначально не знал, как правильно подойти к такому виду гонки. Но его тренер Егор Сорин сказал ему идти своим темпом и не делать лишних движений.

Он подчеркнул важность сохранения дистанционного темпа и избегания излишнего напряжения. Однако сам Коростелев признался, что ощущал, что проходит эту сложнейшую трассу на пределе.

В результате он сумел опередить бессменного лидера Александра Большунова, хотя не рассчитывал на это именно в этой гонке.

"Я — горняк теперь, или нет? На самом деле, даже не имел понятия, как ползти в эту гору… Обыграл Большунова, но, честно даже не думал, что получится это сделать именно сегодня, на подъёме в гору. Саша шёл за мной по пятам, казалось, что мы выйдем на финиш, и он как обычно выскочит из-за спины и обскочит, но что-то пошло не так", — рассказал Коростелев в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Коростелев также отметил, что огромную мотивацию для него представляли болельщики, которые активно поддерживали спортсменов во время гонки. Их аплодисменты и поддержка давали ему дополнительную энергию и желание продолжать бороться.

На этапе Кубка России в Кировске Коростелев занял первое место, преодолев отрыв в 9,2 секунды от второго места, которое занял Алексей Червоткин. Александр Большунов стал третьим, уступив победителю 14,8 секунды.

У женщин в гонке в гору победителем стала Алина Пеклецова. Второе место заняла Вероника Степанова, а третье место досталось Анастасии Кулешовой.