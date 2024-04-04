В Минспорта РФ рассказали, на сколько больше было потрачено на спорт в 2023 году, чем в 2022

В 2023 году на развитие спорта и физкультуры в России было потрачено 844,36 млрд рублей. Информация об этом содержится в отчёте Министерства спорта РФ за 2023 год.
Путём несложных вычислений можно увидеть, что эта сумма оказалась больше на 173 миллиарда рублей, чем в 2022 году.
При этом расходы на зарплату трудящимся в области спорта составили 439 млрд рублей, траты на спорт высших достижений были равны 175 млрд рублей, а расходы на развитие и организацию массового спорта — 70 млрд рублей.
Таким образом, в 2022 году на физкультуру и спорт в России было израсходовано 671,36 млрд рублей.
Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.