В Минспорта РФ рассказали, на сколько больше было потрачено на спорт в 2023 году, чем в 2022

Минспорта РФ: в 2023 году расходы на спорт оказались больше на 173 миллиарда, чем в 2022 году

0:54 Your browser does not support the audio element. Спорт

В 2023 году на развитие спорта и физкультуры в России было потрачено 844,36 млрд рублей. Информация об этом содержится в отчёте Министерства спорта РФ за 2023 год.

Фото: wikimedia.org by Snehalkanodia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Путём несложных вычислений можно увидеть, что эта сумма оказалась больше на 173 миллиарда рублей, чем в 2022 году.

При этом расходы на зарплату трудящимся в области спорта составили 439 млрд рублей, траты на спорт высших достижений были равны 175 млрд рублей, а расходы на развитие и организацию массового спорта — 70 млрд рублей.

Таким образом, в 2022 году на физкультуру и спорт в России было израсходовано 671,36 млрд рублей.