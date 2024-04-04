Алексей Сорокин заявил, что организаторы Игр дружбы хотят провести предметную дискуссию с МОК о состязаниях

Организаторы Игр дружбы хотят обсудить проведение соревнований с МОК

1:14 Your browser does not support the audio element. Спорт

Алексей Сорокин, который занимает пост гендиректора оргкомитета Игр дружбы, заявил, что организаторы соревнований намеренны предметно и профессионально обсудить с МОК проведение турнира.

Фото: wfg2024.com by Официальный сайт Всемирных Игр Дружбы is licensed under public domain

Сорокин рассказал, что решения МОК — не предмет конфликта, и организаторы Игр дружбы не станут реагировать на это, так как их мнение предвзято, не имеет под собой более глубоких оснований. Сорокин считает, что МОК не может составить мнение, если не встречались с представителями организаторов Игр дружбы. Не было задано каких-либо вопросов, не были запрошены материалы. Соответственно МОК ничего не знает об Играх дружбы.

Сорокин добавил, что если бы МОК задавал вопросы оргкомитету, то они смогли бы четко и с предоставлением фактор объяснить всем, что Игры дружбы не несут никаких угроз. Гендиректор оргкомитета рассказал, что они пытаются уйти от политизации, в которой обвиняют соревнования. В связи с этим организаторы Игр хотели бы профессионально поговорить с представителями МОК, а не скатываться до взаимного обмена обвинениями.

Напомним вам, что 19 марта МОК призвал спортсменов отказаться от состязания Игр дружбы, обвинив их в политизации.