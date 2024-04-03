Защитник "Спартака" поделился, что первые месяцы в Москве прошли для него довольно тяжело

Алексис Дуарте, который играет за футбольный клуб "Спартак", сказал, что первое время в Москве ему было тяжело.
На данный момент для Дуарте самым важным является то, что он сумел адаптироваться и освоиться в России, в команде. Сейчас он чувствует себя комфортно, но первые месяцы было тяжело. Он объясняет, что сложно было из-за языкового барьера. А также из-за холодной погоды, ведь в Парагвае, откуда он приехал, почти всегда жарко.
Напомним вам, что парагваец Дуарте присоединился к "Спартаку" в начале 2023 года. Он играет на позиции защитника. В этом сезоне РПЛ Дуарте уже сыграл в 20-ти матчах.
Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.