Защитник "Спартака" поделился, что первые месяцы в Москве прошли для него довольно тяжело

Дуарте рассказал, что первое время в России было тяжело

0:42 Your browser does not support the audio element. Спорт

Алексис Дуарте, который играет за футбольный клуб "Спартак", сказал, что первое время в Москве ему было тяжело.

Фото: spartak.com by Официальный сайт футбольного клуба "Спартак"

На данный момент для Дуарте самым важным является то, что он сумел адаптироваться и освоиться в России, в команде. Сейчас он чувствует себя комфортно, но первые месяцы было тяжело. Он объясняет, что сложно было из-за языкового барьера. А также из-за холодной погоды, ведь в Парагвае, откуда он приехал, почти всегда жарко.

Напомним вам, что парагваец Дуарте присоединился к "Спартаку" в начале 2023 года. Он играет на позиции защитника. В этом сезоне РПЛ Дуарте уже сыграл в 20-ти матчах.