Дмитрий Песков заявил, что спецкомиссия МОК нарушает принципы "олимпийской семьи", если следит только за россиянами

Дмитрий Песков, который занимает пост пресс-секретаря президента РФ, прокомментировал слова Томаса Баха о слежке за высказываниями российских атлетов. Он заявил, что спецкомиссия МОК попирает основы Олимпийских игр, если наблюдает за заявлениями только российских спортсменов.

Фото: kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0