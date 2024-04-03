Дмитрий Песков заявил, что спецкомиссия МОК нарушает принципы "олимпийской семьи", если следит только за россиянами

Песков: спецкомиссия МОК нарушает олимпийские принципы

Дмитрий Песков, который занимает пост пресс-секретаря президента РФ, прокомментировал слова Томаса Баха о слежке за высказываниями российских атлетов. Он заявил, что спецкомиссия МОК попирает основы Олимпийских игр, если наблюдает за заявлениями только российских спортсменов.

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Песков сказал, что если бы данная комиссия занималась отслеживанием высказываний всех атлетов, чтобы политика и спорт не смешивались, то это было бы понятным решением. Но так как комиссия следит только за спортсменами из России, то это точно противоречит олимпийским основам.

Напомним вам, что ранее Томас Бах, глава МОК, поделился, что создана специальная комиссия, чтобы отслеживать заявления и действия российских спортсменов в интернете.