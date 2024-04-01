Стала известна сумма чистых убытков "Спартака" за последние два года

Согласно финансовому отчёту, московский футбольный клуб "Спартак" в прошлом году понес чистые убытки в размере 1,17 миллиарда рублей.
Как сообщает "РБ Спорт", затраты на зарплаты сотрудников выросли на 14% и составили 5,99 миллиарда рублей за год. Однако выручка клуба выросла на 1,5 раза и составила 9,2 миллиарда рублей. В то же время, "прочие доходы" уменьшились на почти 40% и составили 2,2 миллиарда рублей.
Известно, что в предыдущем году клуб понес убытки в размере 1,82 миллиарда рублей.
В настоящее время "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги со 32 очками после проведения 21 матча.
Кроме того, команда прошла в полуфинал Фонбет Кубка России и сыграет против санкт-петербургского клуба "Зенит". Первая игра полуфинала запланирована на 3 апреля на стадионе "Лукойл Арена" в Москве, а ответный матч состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге.
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