Титов высказался о предстоящей игре "Спартака" с "Зенитом": "Можно обыгрывать"

Футболист Титов уверен, что "Спартак" может обыграть "Зенит" в этом сезоне РПЛ

1:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший футболист команды "Спартак" Егор Титов выразил свои мысли о предстоящем полуфинальном матче Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом".

Фото: Wikipedia by Дмитрий Садовников is licensed under CC BY-SA 3.0

Игра между "Зенитом" и "Спартаком" состоится в среду, 3 апреля, в Москве, с началом в 20:30 по московскому времени.

Титов признал, что "Зенит" является сложным соперником, но отметил, что "Спартак" имеет возможность повторить успех двухлетней давности, когда они выиграли у "Зенита" на домашнем поле со счетом 3:0.

Спортсмен подчеркнул важность этой игры и уверенность в том, что "Спартак" способен справиться с "Зенитом".

"В Кубке попался непростой соперник — "Зенит". Есть два матча, можно попробовать, как два года назад, когда дома обыграли питерцев 3:0. Этот "Зенит" можно обыгрывать и нужно с ними играть", — сказал Титов, слова которого приводит Metaratings.

Титов также добавил, что не пройти в финал Кубка, особенно при большом отрыве в РПЛ, будет означать неудачу для команды и делает сезон не лучшим.

Ранее в этом сезоне "Спартак" и "Зенит" уже играли друг с другом в РПЛ, и они не смогли определить победителя, игра завершилась вничью без забитых голов.