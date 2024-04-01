Американский баскетболист Джеймс заявил, что в скором времени примет решение завершить свою карьеру

Леброн Джеймс в скором времени планирует завершить карьеру баскетболиста

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Американский баскетболист Леброн Джеймс, которые четыре раза становился чемпионом НБА, рассказал о своих планах на карьеру. Он заявил, что в скором времени, пока не может точно сказать когда именно, завершит свою баскетбольную карьеру.

Фото: flickr.com by Keith Allison is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Джеймс сказал, что играть планирует еще не очень много, осталось не так много времени, и он "закроет дверь" своей баскетбольной карьеры.

Напомним, что американцу 39 лет, и за свою долгую карьеру, он завоевывал титул чемпиона НБА в 2012, 2013, 2016 и 2020 годах. На данный момент он играет за клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" (с 2018 года). В 2003 — 2010, 2014 — 2018 годах он играл за клуб "Кливленд", а в 2010 — 2014 играл в составе клуба "Майами". Когда он играл за сборную США в 2008 и 2012 годах, команда выиграла Олимпиаду, а в 2004 забрала бронзу.