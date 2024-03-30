Тренер рассказал, как накачать ягодицы мужчине

Тренер Карпов назвал упражнения для мужчин для увеличения ягодичных мышц

1:42 Your browser does not support the audio element. Спорт

Упражнения для ягодиц — важная часть практически любой программы тренировок. Не только женщины добиваются красивых округлых форм, но и мужчины уделяют внимание этому вопросу. Тренер Александр Карпов рассказал как представителям сильного пола накачать ягодицы.

Фото: flickr.com by Lance Goyke is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Фокус внимания в мужской тренировке должен быть направлен на развитие силовых качеств, увеличение объема ног и бедер.

Карпов рассказал об эффективном упражнении "Ягодичный мост со штангой". Для его выполнения лягте на скамья или на пол, лопатки сведите друг к другу, ноги согните в коленях. Они должны находиться примерно над стопами. Штангу расположите на сгибе ног и корпуса. Затем опустите таз. За счет напряжения ягодиц вернитесь в исходное положение. В верхней точке движения старайтесь максимально напрягать ягодичные мышцы.

Также хорошее упражнение на ягодицы — "Болгарский сплит-присед". Для его выполнения встаньте на небольшом расстоянии перед устойчивой опорой, например скамьей. Развернитесь к ней спиной. В качестве отягощения можно использовать гантели или штангу, удерживая инвентарь в руках. Сначала расположите одну ногу на скамье. При этом спину держите ровно, взгляд направьте прямо перед собой.

Выполните сгибание коленного сустава впереди стоящей ноги. Затем усилием мышц опорной ноги вытолкните себя вверх и вернитесь в исходное положение. Важно, что при сгибании колена оно должно находиться над стопой. Опускайтесь примерно до параллели бедра опорной ноги с полом. Угол между голенью и бедром должен быть почти прямой.