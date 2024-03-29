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Французы не верят, что их страна сможет нормально подготовиться к проведению Олимпиады-2024

Больше половины французов считают, что их страна не сможет подготовиться к принятию Игр-2024

1:21
Спорт

Согласно результатам опроса, 52% французов считают, что Франция не сможет нормально подготовиться к проведению летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже.

Больше половины французов считают, что их страна не сможет подготовиться к принятию Игр-2024
Фото: commons.wikimedia.org by Chabe01 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Более 1000 человек старше 18 лет приняли участие в опросе, проведенном Europe 1. По результатам опроса, 55% женщин и 50% мужчин считают, что Франция не будет готова принять спортсменов и зрителей со всего мира.

Особое внимание стоит уделить распределению мнений по возрастным группам. Респонденты в возрасте от 35 до 64 лет чаще всего (56-57%) отвечали отрицательно на вопрос о готовности Франции к проведению Игр летом. В свою очередь, французы от 18 до 24 лет в большинстве своём (54%) тоже склонны считать, что страна не будет готова к Олимпиаде.

Участники опроса от 25 до 34 лет, напротив, в большинстве (51%) дали положительную оценку готовности Франции.

Интересно, что участники опроса старше 65 лет проявили наибольшую уверенность в должном уровне подготовки страны к проведению Олимпиады — 55% из них оценили готовность Франции оптимистично.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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