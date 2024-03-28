Гладилин рассказал, как далеко может пройти сборная Украины на Евро-2024

Тренер Гладилин дал свой прогноз по поводу сборной Украины на Евро-2024

Бывший тренер "Спартака" из Москвы Валерий Гладилин выразил уверенность в том, что сборная Украины имеет все шансы достичь 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года благодаря талантливым игрокам, выступающим в европейских лигах.

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Гладилин отметил, что у Украины есть ресурсы и потенциал повторить свой успех на предыдущем Евро-2020, когда команда дошла до четвертьфинала и потерпела поражение от сборной Англии.

Тренер подчеркнул, что на данный момент отсутствуют какие-то супер команды, которые являлись бы непобедимыми, а поэтому у Украины есть все шансы добиться успеха, если она будет к этому стремиться.

"Все возможно, потому что почти весь их основной состав играет в ведущих европейских лигах. Сейчас нет суперсборных, которые нельзя обыграть, так что это вполне реально, почему нет. Если поставить четкую задачу, то ее можно достичь", — сказал Гладилин, слова которого приводит Газета.Ru.

В последнем решающем отборочном матче Украина победила Исландию со счетом 2:1 и гарантировала себе путевку на Евро-2024. Матч состоялся 26 марта во Вроцлаве. В тот день Михаил Мудрик, полузащитник "Челси" из Лондона, забил решающий гол, принеся команде победу.

Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. 24 сборные будут соревноваться в групповом этапе турнира, чтобы определиться с лидерами группы и продолжить свой путь к финалу.

Сборная Украины по футболу вышла на Евро-2024