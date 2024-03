Гладилин рассказал, как далеко может пройти сборная Украины на Евро-2024

Бывший тренер "Спартака" из Москвы Валерий Гладилин выразил уверенность в том, что сборная Украины имеет все шансы достичь 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года благодаря талантливым игрокам, выступающим в европейских лигах.

Фото: commons.wikimedia.org by Deprifry is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic