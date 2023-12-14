УЕФА наложил взыскание на сборную Украины в связи с проявлением расистского поведения ее болельщиков на матче с Италией в отборочном турнире чемпионата Европы‑2024.
Организация оштрафовала Украинскую ассоциацию футбола на 20 тысяч евро и решила частично закрыть домашние трибуны стадиона сборной Украины на следующем матче под эгидой УЕФА. За нарушение требований было решено закрыть как минимум 5 тысяч мест.
Точные сектора стадиона, подлежащие закрытию, должны быть указаны Украинской ассоциацией футбола перед предстоящим матчем.
Сборная Украины, занявшая третье место в группе C, готовится к плей-офф за право участия в Евро-2024. Ее первым соперником станет Босния и Герцеговина, а победитель этого противостояния встретится с лучшей командой из матча Израиль — Исландия. Важно отметить, что Украина проводит свои домашние матчи за границей, сообщает "МАТЧ ТВ". Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
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