Губерниев отреагировал на слова Ирины Винер, которая назвала россиян на ОИ "командой бомжей"

Губерниев заявил, что не согласен со словами Винер, назвавшей россиян на ОИ-2024 "командой бомжей" без флага

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Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер касательно нейтрального статуса россиян на Олимпийских играх в Париже.

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Ранее Винер назвала спортсменов, желающих участвовать под нейтральным флагом, "бомжами без флага".

Однако Губерниев выразил несогласие с её точкой зрения, отметив, что у каждого есть право на собственное мнение.

Он признал, что в рамках своей должности Ирина Винер делает все возможное для развития художественной гимнастики в стране и оказывает всевозможную поддержку спортсменкам.

"Но я так не считаю. Я буду болеть за наших спортсменов, которые поедут и будут выступать на Олимпийских играх. Будем надеяться, что таковых окажется достаточно много, чтобы мы смогли порадоваться", — сказал Губерниев в разговоре с "Чемпионатом".

Винер выступила против участия россиян в ОИ-2024