Губерниев отреагировал на слова Ирины Винер, которая назвала россиян на ОИ "командой бомжей"

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер касательно нейтрального статуса россиян на Олимпийских играх в Париже.
Ранее Винер назвала спортсменов, желающих участвовать под нейтральным флагом, "бомжами без флага".
Однако Губерниев выразил несогласие с её точкой зрения, отметив, что у каждого есть право на собственное мнение.
Он признал, что в рамках своей должности Ирина Винер делает все возможное для развития художественной гимнастики в стране и оказывает всевозможную поддержку спортсменкам.
"Но я так не считаю. Я буду болеть за наших спортсменов, которые поедут и будут выступать на Олимпийских играх. Будем надеяться, что таковых окажется достаточно много, чтобы мы смогли порадоваться", — сказал Губерниев в разговоре с "Чемпионатом".
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