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В Федерации фехтования России заявили, что большинство россиян не станут поддерживать спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры

Мемедов считает, что многие россияне не поддержат участников в ОИ

1:03
Спорт

Ильгар Мамедов, который является главой Федерации фехтования РФ, высказался о спортсменах, которые поедут на Олимпиаду. Он сказал, что почти все жители России не станут поддерживать спортсменов, которые Захотят поехать на соревнования в Париж в нейтральном статусе.

Мемедов считает, что многие россияне не поддержат участников в ОИ
Фото: flickr.com by Dick Thomas Johnson from Tokyo, Japan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Мамедов заявил, что решение участвовать в Играх вызовет раздор в обществе, а этого нельзя допустить. Он сказал, что спортсменам нужно определиться, кого они любят больше: себя или свою страну. Он напомнил, что своих успехов они добились благодаря стране, которая поддерживала их, подняла. Мамедов указал, что условия, выдвинутые МОК, ужасны. И он не видит причины соглашаться на них.

Напомним, что ранее в МОК заявили, что допустят к участию в Играх спортсменов из России и Белоруссии, но только в нейтральном статусе. Для них была определена специальная символика (индивидуальные гимн и флаг). Также россиян и белорусов не допустят до открытия Олимпиады, и они не будут отображаться в турнирной таблице.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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