Ильгар Мамедов, который является главой Федерации фехтования РФ, высказался о спортсменах, которые поедут на Олимпиаду. Он сказал, что почти все жители России не станут поддерживать спортсменов, которые Захотят поехать на соревнования в Париж в нейтральном статусе.
Мамедов заявил, что решение участвовать в Играх вызовет раздор в обществе, а этого нельзя допустить. Он сказал, что спортсменам нужно определиться, кого они любят больше: себя или свою страну. Он напомнил, что своих успехов они добились благодаря стране, которая поддерживала их, подняла. Мамедов указал, что условия, выдвинутые МОК, ужасны. И он не видит причины соглашаться на них.
Напомним, что ранее в МОК заявили, что допустят к участию в Играх спортсменов из России и Белоруссии, но только в нейтральном статусе. Для них была определена специальная символика (индивидуальные гимн и флаг). Также россиян и белорусов не допустят до открытия Олимпиады, и они не будут отображаться в турнирной таблице.
Под сиренью отлично растут эти растения.