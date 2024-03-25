В Федерации фехтования России заявили, что большинство россиян не станут поддерживать спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры

Мемедов считает, что многие россияне не поддержат участников в ОИ

1:03 Your browser does not support the audio element. Спорт

Ильгар Мамедов, который является главой Федерации фехтования РФ, высказался о спортсменах, которые поедут на Олимпиаду. Он сказал, что почти все жители России не станут поддерживать спортсменов, которые Захотят поехать на соревнования в Париж в нейтральном статусе.

Фото: flickr.com by Dick Thomas Johnson from Tokyo, Japan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Мамедов заявил, что решение участвовать в Играх вызовет раздор в обществе, а этого нельзя допустить. Он сказал, что спортсменам нужно определиться, кого они любят больше: себя или свою страну. Он напомнил, что своих успехов они добились благодаря стране, которая поддерживала их, подняла. Мамедов указал, что условия, выдвинутые МОК, ужасны. И он не видит причины соглашаться на них.

Напомним, что ранее в МОК заявили, что допустят к участию в Играх спортсменов из России и Белоруссии, но только в нейтральном статусе. Для них была определена специальная символика (индивидуальные гимн и флаг). Также россиян и белорусов не допустят до открытия Олимпиады, и они не будут отображаться в турнирной таблице.