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Овечкин смог обойти Гретцки по числу игр регулярки, в которых он забросил шайбы

Овечкин превзошёл Гретцки по количеству матчей с голами в регулярных чемпионатах

1:44
Спорт

В Калгари (Канада) состоялся матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором "Калгари Флэймз" потерпел поражение от "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 2:5. Мастер-бомбардир российской команды Александр Овечкин отличился в этой игре двумя голами, проведя их во время преимущества.

Овечкин превзошёл Гретцки по количеству матчей с голами в регулярных чемпионатах
Фото: commons.wikimedia.org by Pens Through My Lens is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

На данный момент Овечкин установил новый рекорд, превзойдя легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по количеству матчей с забитыми голами в регулярных сезонах. Он забросил шайбы в 639 матчах, в то время как у Гретцки этот показатель составлял 638 игр.

Статистика также показывает, что благодаря этим голам Овечкин продолжает сокращать разрыв с Гретцки по количеству голов за всю карьеру в НХЛ, сейчас отставание составляет всего 51 гол, напоминает "Чемпионат".

Кроме того, Овечкин достиг отметки в 1536 и 1537 очков в своей карьере в НХЛ, приблизившись к Джо Торнтону, который занимает 13-е место в списке лучших бомбардиров всех времен с 1539 очками в 1714 матчах. Таким образом, разрыв между Овечкиным и Торнтоном составляет всего два очка.

Стоит также отметить, что Овечкин является ведущим бомбардиром текущего сезона НХЛ, его активный вклад в команду неоспорим. Кроме этого, он также выступает как капитан российской национальной сборной на Олимпийских играх 2022 года. Овечкин продолжает показывать высокий уровень игры и является неотъемлемой частью своей команды.

Александр Овечкин 21 (843) шайба сезона НХЛ 2023/24 (Калгари 19.03.2024)
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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