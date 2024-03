Овечкин смог обойти Гретцки по числу игр регулярки, в которых он забросил шайбы

В Калгари (Канада) состоялся матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором "Калгари Флэймз" потерпел поражение от "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 2:5. Мастер-бомбардир российской команды Александр Овечкин отличился в этой игре двумя голами, проведя их во время преимущества.

Фото: commons.wikimedia.org by Pens Through My Lens is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International