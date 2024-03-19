Овечкин смог обойти Гретцки по числу игр регулярки, в которых он забросил шайбы

В Калгари (Канада) состоялся матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором "Калгари Флэймз" потерпел поражение от "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 2:5. Мастер-бомбардир российской команды Александр Овечкин отличился в этой игре двумя голами, проведя их во время преимущества.
На данный момент Овечкин установил новый рекорд, превзойдя легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по количеству матчей с забитыми голами в регулярных сезонах. Он забросил шайбы в 639 матчах, в то время как у Гретцки этот показатель составлял 638 игр.
Статистика также показывает, что благодаря этим голам Овечкин продолжает сокращать разрыв с Гретцки по количеству голов за всю карьеру в НХЛ, сейчас отставание составляет всего 51 гол, напоминает "Чемпионат".
Кроме того, Овечкин достиг отметки в 1536 и 1537 очков в своей карьере в НХЛ, приблизившись к Джо Торнтону, который занимает 13-е место в списке лучших бомбардиров всех времен с 1539 очками в 1714 матчах. Таким образом, разрыв между Овечкиным и Торнтоном составляет всего два очка.
Стоит также отметить, что Овечкин является ведущим бомбардиром текущего сезона НХЛ, его активный вклад в команду неоспорим. Кроме этого, он также выступает как капитан российской национальной сборной на Олимпийских играх 2022 года. Овечкин продолжает показывать высокий уровень игры и является неотъемлемой частью своей команды.
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