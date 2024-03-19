Тренинг по отжиманиям для укрепления и наращивания силы в руках. Упражнение на вторник первой недели

Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 1. Вторник

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Этот тренинг по отжиманию от пола поможет вам укрепить всю верхнюю часть тела. Но не забывайте добавлять некоторые упражнения на "подтягивание" в тренировочный план на месяц.

Фото: wikimedia.org by Lukáš Daňko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

День 2. Планка на локтях.

Начните в положении стойки на полу. Руки расположите прямо под плечами, колени согнуты и расположены прямо под бедрами, ступни на ширине бедер.

Опускайте по одному предплечью на пол, локти на одной линии с плечами.

Твердо упритесь ладонями в пол или слегка сожмите кулаки.

Оторвите оба колена от пола и выпрямите ноги, чтобы принять положение планки на предплечьях, сводя ягодичные мышцы вместе и задействуя кор.

Активно отталкивайтесь от пола и сохраняйте прямую линию от головы до пяток.

Задержитесь в этом положении на 1 минуту.

Планку можно держать и больше одной минуты, главное помнить о правильной стойке. Вытяните тело в одну линию, не дайте тазу подниматься, а животу проседать вниз.