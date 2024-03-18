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Как сделать планку более сложной и эффективной, используя гимнастический мяч

Планка с гимнастическим мячом

1:40
Спорт

У профессиональных атлетов фитбол ассоциируются с физиотерапевтами или с инструментом, который можно использовать для тренировки кора. Оба эти утверждения верны, и вы действительно многое упускаете, если не включаете упражнения со стабилизирующим мячом в свой распорядок дня (даже всего одно или два упражнения).

Планка с гимнастическим мячом
Фото: flickr.com by Earl McGehee is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Например, боковая планка. Добавление фитбола для стабилизации делает это упражнение еще жестче. Мяч нарушает ваш баланс, а поскольку ваши лодыжки, колени и бедра не сложены, это еще больше снижает вашу устойчивость. Удержание мяча между ног укрепляет приводящие мышцы, что важно для предотвращения травм.

Преимущества боковой планки со стабилизирующим мячом.

  • Это помогает предотвратить растяжение паха за счет укрепления приводящих мышц.
  • Укрепляйте ягодичные мышцы, четырехглавую мышцу, подколенные сухожилия, приводящие и отводящие мышцы, которые играют важную роль в укреплении позвоночника / области таза и защите их от травм.
  • Это упражнение делает мышцы спины более устойчивыми и жесткими, что позволяет лучше передавать силу от нижней части тела к верхней.

Итак, как же выполнять боковую планку с мячом для стабилизации?

  • Поместите стабилизирующий мяч между лодыжками и икроножными мышцами, убедившись, что он надежно закреплен.
  • Положите локоть под плечо и противоположной рукой упритесь в боковую планку.
  • Поднимите эту руку над плечом, сожмите ягодичные мышцы, мяч и задержитесь на время.
  • Выполняйте от 15 до 30 секунд в каждую сторону в рамках основной тренировки.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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