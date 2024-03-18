Как сделать планку более сложной и эффективной, используя гимнастический мяч

У профессиональных атлетов фитбол ассоциируются с физиотерапевтами или с инструментом, который можно использовать для тренировки кора. Оба эти утверждения верны, и вы действительно многое упускаете, если не включаете упражнения со стабилизирующим мячом в свой распорядок дня (даже всего одно или два упражнения).
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Например, боковая планка. Добавление фитбола для стабилизации делает это упражнение еще жестче. Мяч нарушает ваш баланс, а поскольку ваши лодыжки, колени и бедра не сложены, это еще больше снижает вашу устойчивость. Удержание мяча между ног укрепляет приводящие мышцы, что важно для предотвращения травм.
Преимущества боковой планки со стабилизирующим мячом.
Это помогает предотвратить растяжение паха за счет укрепления приводящих мышц.
Укрепляйте ягодичные мышцы, четырехглавую мышцу, подколенные сухожилия, приводящие и отводящие мышцы, которые играют важную роль в укреплении позвоночника / области таза и защите их от травм.
Это упражнение делает мышцы спины более устойчивыми и жесткими, что позволяет лучше передавать силу от нижней части тела к верхней.
Итак, как же выполнять боковую планку с мячом для стабилизации?
Поместите стабилизирующий мяч между лодыжками и икроножными мышцами, убедившись, что он надежно закреплен.
Положите локоть под плечо и противоположной рукой упритесь в боковую планку.
Поднимите эту руку над плечом, сожмите ягодичные мышцы, мяч и задержитесь на время.
Выполняйте от 15 до 30 секунд в каждую сторону в рамках основной тренировки.
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