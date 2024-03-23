Учимся дышать: эти правила помогут меньше уставать во время бега

Дышать правильно во время бега — это один из ключевых аспектов, который поможет вам достичь лучших результатов и избежать проблем с дыханием.
Во-первых, важно правильно регулировать ритм дыхания. Рекомендуется сочетать вдох с тремя шагами и выдох с двумя шагами. Это позволит вашим лёгким пополняться достаточным количеством кислорода, не перегружая их.
Во-вторых, старайтесь дышать через нос, а не через рот. Носовое дыхание позволяет фильтровать и увлажнять воздух, что особенно полезно при беге на открытом воздухе. Но гораздо более оптимальным вариантом во время занятий бегом представляется одновременное дыхание через рот и через нос.
И, наконец, не забывайте о регулярной тренировке дыхательной системы, выполняя специальные упражнения, например, глубокое дыхание или йогу.
Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете максимально эффективно использовать свою дыхательную систему во время бега и достичь своих спортивных целей.
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