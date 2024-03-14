Бывший тренер "Зенита" Петржела дал унизительную характеристику Дзюбе как футболисту

Экс-тренер "Зенита" Властимил Петржела дал беспощадную оценку игре Артёма Дзюбы, не постеснявшись в выражениях, которыми он описал нападающего клуба "Локомотив".
Властимил Петржела заявил, что Дзюба сейчас "старый и медленный игрок", отметив отсутствие скорости даже на фоне прошлых выступлений.
"Сейчас Дзюба уже старый. Например, у него никогда не было скорости, а сейчас особенно. Сейчас Артем старый и медленный игрок", — сказал Петржела в разговоре со "Спорт-Экспрессом".
Тренер считает, что Дзюбе пора прекращать профессиональную спортивную карьеру и попробовать себя в роли тренера, в которой футболист, по его мнению, будет более успешен.
В текущем сезоне бывший капитан "Зенита" принял участие в 22 матчах "Локомотива" и показал себя сравнительно скромно, забив 4 гола и сделав 4 результативные передачи во всех турнирах.
Сейчас "Локомотив" занимает пятое место в таблице Российской Премьер-Лиги с 32 очками на счету.
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