Бывший тренер "Зенита" Петржела дал унизительную характеристику Дзюбе как футболисту

Экс-тренер "Зенита" Петржела назвал Дзюбу "старым и медленным" спортсменом

1:02 Your browser does not support the audio element. Спорт

Экс-тренер "Зенита" Властимил Петржела дал беспощадную оценку игре Артёма Дзюбы, не постеснявшись в выражениях, которыми он описал нападающего клуба "Локомотив".

Фото: Openverse by V. Yevdokimov is licensed under CC BY-SA 3.0

Властимил Петржела заявил, что Дзюба сейчас "старый и медленный игрок", отметив отсутствие скорости даже на фоне прошлых выступлений.

"Сейчас Дзюба уже старый. Например, у него никогда не было скорости, а сейчас особенно. Сейчас Артем старый и медленный игрок", — сказал Петржела в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Тренер считает, что Дзюбе пора прекращать профессиональную спортивную карьеру и попробовать себя в роли тренера, в которой футболист, по его мнению, будет более успешен.

В текущем сезоне бывший капитан "Зенита" принял участие в 22 матчах "Локомотива" и показал себя сравнительно скромно, забив 4 гола и сделав 4 результативные передачи во всех турнирах.

Сейчас "Локомотив" занимает пятое место в таблице Российской Премьер-Лиги с 32 очками на счету.