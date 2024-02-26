Черчесов дал свой прогноз по поводу того, сколько ещё сможет играть Артём Дзюба

Экс-тренер сборной РФ Черчесов назвал Артёма Дзюбу высококлассным игроком

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Футбольный тренер Станислав Черчесов поделился своими мыслями о выступлениях 35-летнего нападающего московского клуба "Локомотив" Артёма Дзюбы во второй части сезона Российской Премьер-Лиги.

Фото: Openverse by V. Yevdokimov is licensed under CC BY-SA 3.0

Черчесов высоко оценил игровые качества Дзюбы, назвав его "высококлассным игроком". Он также выразил уверенность, что Дзюба ещё не раз порадует своих болельщиков своими выступлениями.

Когда речь зашла о том, сколько ещё Дзюбе удастся играть, Черчесов отметил, что это зависит от физиологии игрока и не в его власти давать точный ответ на этот вопрос.

"Я уверен, что Дзюба обязательно ещё не раз порадует всех болельщиков своей игрой. На вопрос, сколько он ещё сможет играть, я также затрудняюсь ответить, потому что это вопрос не ко мне, а к его физиологии", — сказал Черчесов, слова которого приводит ТАСС.

Артём Дзюба выступает за "Локомотив" с 2023 года, а его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне он принял участие в 20 матчах различных турниров и отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. По итогам 18 матчей "Локомотив" занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона 2023/2024, набрав 31 очко. Это достижение свидетельствует о стабильной игре команды под руководством тренера Михаила Галактионова.